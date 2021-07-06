O que esperar de "Young Royals", da Netflix, e "Raised By Wolves", do HBO Max

Série sueca "Young Royals", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming: a série sueca "Young Royals", da Netflix, e "Raised By Wolves", do HBO Max. Ouça os comentários:

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 06/07/2021

Sinopses

Young Royals (Netflix): O príncipe Wilhelm está se acostumando à vida no colégio novo, mas seguir o coração é mais difícil do que parece.