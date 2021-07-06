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Papo em Série

O que esperar de "Young Royals", da Netflix, e "Raised By Wolves", do HBO Max

Ouça os comentários de Rafael Braz!

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:27

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:27
Série sueca
Série sueca "Young Royals", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções do streaming: a série sueca "Young Royals", da Netflix, e "Raised By Wolves", do HBO Max. Ouça os comentários:
Papo em Série - 06/07/2021

Sinopses

Young Royals (Netflix): O príncipe Wilhelm está se acostumando à vida no colégio novo, mas seguir o coração é mais difícil do que parece.
Raised By Wolves (HBO Max): Depois que uma guerra religiosa acabou com a vida na Terra, dois androides começam a cuidar de crianças humanas em um misterioso planeta virgem. A difícil tarefa se vê ameaçada pela chegada de uma congregação de sobreviventes.

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