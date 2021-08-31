Conheça as séries 'Post Mortem', 'Clickbait' e 'Only Murders in the Building'

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: 'Post mortem', 'Clickbait' e 'Only Murders in the Building'. Ouça a análise completa do comentarista sobre as histórias!
Papo em Série - 31-08-21.mp3
SINOPSES
Post Mortem (Netflix): Ela voltou dos mortos com sede de sangue. A funerária da família precisa desesperadamente de mais clientes. Hmmm, e se...
Clickbait (Netflix): Quando Nick Brewer é sequestrado e sua vida passa a depender de um sinistro jogo online, as pessoas próximas a ele correm para descobrir quem está por trás disso.
Only Murders in the Building (Star+): Quando uma morte horrível ocorre dentro de seu exclusivo prédio de apartamentos no Upper West Side, o trio – formado por Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) – começa a suspeitar de assassinato e usa seu conhecimento de true crime para investigar o caso.