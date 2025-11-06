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O que é a COP-30?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 19:43

Publicado em 

06 nov 2025 às 19:43
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30) Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica o que é a COP-30 e conta quais seus impactos no mundo. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 06-11-25

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