Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica o que é a COP-30 e conta quais seus impactos no mundo. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 06-11-25
Publicado em 06 de Novembro de 2025 às 19:43
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