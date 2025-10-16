Da "Primavera Árabe" à revolta da geração Z: os grandes protestos do século 21

Nesta semana foi destaque a informação que militares rebeldes de Madagascar que haviam se unido aos protestos da Geração Z no país anunciaram na terça-feira (14) que tomaram o poder. O anúncio ocorreu minutos depois de o Parlamento, ignorando um decreto que dissolvia a Casa, votar e aprovar o impeachment do presidente do país, Andry Rajoelina, que fugiu do país diante da rebelião de militares e dos protestos que exigiam sua renúncia. Os militares afirmaram ter dissolvido todas as instituições, com exceção do Poder Legislativo. As informações são do "G1". Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato recorda os grandes protestos do século 21. Ouça a conversa completa!