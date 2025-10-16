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O Mundo Cotidiano

Da "Primavera Árabe" à revolta da geração Z: os grandes protestos do século 21

Acompanhe o comentário de Paula Favarato.

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 17:35

Publicado em 

16 out 2025 às 17:35
Greta Thunberg
Greta Thunberg Crédito: Reprodução/Instagram
O Mundo Cotidiano - 16-10-25
Nesta semana foi destaque a informação que militares rebeldes de Madagascar que haviam se unido aos protestos da Geração Z no país anunciaram na terça-feira (14) que tomaram o poder. O anúncio ocorreu minutos depois de o Parlamento, ignorando um decreto que dissolvia a Casa, votar e aprovar o impeachment do presidente do país, Andry Rajoelina, que fugiu do país diante da rebelião de militares e dos protestos que exigiam sua renúncia. Os militares afirmaram ter dissolvido todas as instituições, com exceção do Poder Legislativo. As informações são do "G1". Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato recorda os grandes protestos do século 21. Ouça a conversa completa!

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