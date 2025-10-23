Bombardeios no mar: entenda ataque dos EUA a barcos no Pacífico

Os Estados Unidos bombardearam mais um barco no Oceano Pacífico na quarta-feira (22), segundo o Departamento de Guerra. O governo norte-americano afirmou que a embarcação estava carregada com drogas. Três pessoas morreram. Este foi o segundo ataque em menos de 48 horas na região. Na terça-feira (21), um outro barco foi bombardeado por militares americanos, deixando dois mortos. O ataque aconteceu perto da Colômbia, mas em águas internacionais, segundo a imprensa norte-americana. Este é o assunto em destaque nesta edição de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!
CBN - O Mundo Cotidiano - 23-10-25