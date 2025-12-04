Acordo de paz na Ucrânia: o que está sendo discutido no momento?

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que os ministros de Relações Exteriores dos Estados-membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se reúnem na sede da aliança em Bruxelas, na Bélgica, após as negociações entre Rússia e Estados Unidos terminarem sem um acordo para colocar fim à guerra na Ucrânia. Em seu discurso de abertura durante a reunião, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, alertou que a Rússia se prepara para um "confronto de longo prazo" e afirmou que a aliança deve enfrentar "perigos reais e duradouros". Segundo Rutte, os países da organização estão "aumentando seus investimentos em defesa, mas todos precisamos fazer a nossa parte". Ele afirmou ainda que a Ucrânia "precisa do nosso apoio mais do que nunca", com a chegada do inverno e a continuidade dos ataques russos. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!