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Meu Filho na Escola

Mais da metade dos professores deve se aposentar até 2034, aponta estudo

Acompanhe o comentário da educadora Juliana Santos

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 17:09

Publicado em 

09 dez 2025 às 17:09
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante Crédito: Pexels
Uma pesquisa realizada pelo "Movimento Profissão Docente" alerta para um possível apagão na Educação na próxima década. Isso porque, a projeção é que 57,5% dos professores das redes estaduais brasileiras se aposentem até 2034. O estudo também projeta uma mudança demográfica, com o envelhecimento da população brasileira, que fará com que o número de matrículas caia em 24,9% até 2034. Este é o assunto em destaque nesta edição de Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "A crise de mão de obra na educação pode está sendo sentido e deve agravar com as possíveis aposentarias previstas para até 2034. Falta de atratividade na profissão é um dos pontos a serem discutidos para que as instituições tenham condições de operação", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 09-12-25

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