Mais da metade dos professores deve se aposentar até 2034, aponta estudo

Uma pesquisa realizada pelo "Movimento Profissão Docente" alerta para um possível apagão na Educação na próxima década. Isso porque, a projeção é que 57,5% dos professores das redes estaduais brasileiras se aposentem até 2034. O estudo também projeta uma mudança demográfica, com o envelhecimento da população brasileira, que fará com que o número de matrículas caia em 24,9% até 2034. Este é o assunto em destaque nesta edição de Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "A crise de mão de obra na educação pode está sendo sentido e deve agravar com as possíveis aposentarias previstas para até 2034. Falta de atratividade na profissão é um dos pontos a serem discutidos para que as instituições tenham condições de operação", explica. Ouça a conversa completa!

