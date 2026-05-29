Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em queda de 1,12%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,90 e Dólar Comercial a R$5,00. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 29-05-26.mp3
Publicado em 29 de Maio de 2026 às 11:52
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