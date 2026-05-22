Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em baixa de 1,13%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$5,83 e o Dólar Comercial a R$5,01. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.32s -22-05-26.mp3
Publicado em 22 de Maio de 2026 às 11:28
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