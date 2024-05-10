Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (10) em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro -10-05-24
Publicado em 10 de Maio de 2024 às 12:01
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