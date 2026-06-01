Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (01) em baixa de 0,58%. Já no mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 01-06-26.mp3
Publicado em 01 de Junho de 2026 às 11:50
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