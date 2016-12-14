Na crônica "Sincero", Maria Sanz fala sobre um jovem homem que encara o ritmo da vida diferente da correria que o mundo impõe. Ouça:
Crônica do Cotidiano - 14-12-16.mp3
Publicado em 14 de Dezembro de 2016 às 17:59
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