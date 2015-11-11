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CRÔNICA DO COTIDIANO

Movember

Maria Sanz desafiou Fábio Botacin a ostentar um bigode para aderir a uma campanha muito especial

Publicado em 11 de Novembro de 2015 às 20:57

Publicado em 

11 nov 2015 às 20:57
Na crônica "Movember", Maria Sanz conta sobre uma campanha leve, engraçada e, sobretudo, engajada que tem como objetivo mudar a cara da saúde masculina. Entenda: 
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 11-11-15

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