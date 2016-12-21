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CRÔNICA COTIDIANA

Hora do Pente

"Meus finíssimos fios de cabelo desde sempre se comportaram como um órgão delicado. Suscetível a mudanças drásticas"

Publicado em 21 de Dezembro de 2016 às 18:23

Publicado em 

21 dez 2016 às 18:23
Na crônica deste quadro, Maria Sanz fala um pouco sobre como desatar os nós que geralmente nos atormentam na vida. Para isso, ela usa uma metáfora com seus cabelos. Ouça a crônica "Hora do Pente":
Crônica do Cotidiano - 21-12-16.mp3

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