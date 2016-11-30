"Felicidade não tem receita", garante Maria Sanz na crônica dessa quarta-feira (30). "Dá e depois passa. O problema é quando a gente tenta amarrá-la", complementa.
Crônica do Cotidiano - Maria Sanz Martins - 30-11-16.mp3
Publicado em 30 de Novembro de 2016 às 17:52
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