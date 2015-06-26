Chegada do inverno aumenta consumo de café no Brasil

Chegada do inverno aumenta o consumo de café no Brasil. Ouça a análise da semana no mercado cafeeiro com o comentarista Marcos Magalhães.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 26-06-15
Publicado em 26 de Junho de 2015 às 15:52
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