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MERCADO DO CAFÉ

Chegada do inverno aumenta consumo de café no Brasil

Ouça a análise da semana no mercado de café com Marcos Magalhães

Publicado em 26 de Junho de 2015 às 15:52

Publicado em 

26 jun 2015 às 15:52
Chegada do inverno aumenta o consumo de café no Brasil. Ouça a análise da semana no mercado cafeeiro com o comentarista Marcos Magalhães. 
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 26-06-15

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