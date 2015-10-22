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MINUTO DO VINHO

Um tipo de vinho para cada ocasião

O brasileiro tem o vinho como bebida para uma ocasião especiais

Publicado em 22 de Outubro de 2015 às 18:35

Publicado em 

22 out 2015 às 18:35
Vinho não combina apenas com alimentos, mas com música e ambiente. "O mercado do vinho no primeiro semestre de 2015 cresceu quase 5%. Hoje em dia, durante o planejamento dos ambientes um dos ambientes mais requisitados são as adegas, nem que seja por quesito de decoração, mas essa decoração faz com que você consuma mais", comenta Marcos Parmagnani. Ele analisa quais vinhos são mais adequados a ocasiões íntimas ou pública, dando dicas inclusive sobre a bebida e horário de consumo dela ao longo do dia. Ouça:

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