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MINUTO DO VINHO

O vinho do futuro

Da produção in vitro às alterações genéticas: os próximos anos irão transformar o mundo dos vinhos

Publicado em 08 de Outubro de 2015 às 13:45

Publicado em 

08 out 2015 às 13:45
Nas próximas décadas vamos acompanhar uma mudança nos vinhos de uma maneira mais expressiva que nos últimos sete anos. Há vertentes que já dizem que será possível comprar vinho em pó e produzir a bebida in vitro. Marcos Parmagnani destaca que o foco das pesquisas está nas videira, que sofrem diretamente com o aquecimento global e altera características da uva. O comentarista destaca que "quanto mais quente, mais açúcar, mais álcool, há perda de estrutura ou o ganho de muita estrutura. Dizem também que a planta pode começar a sofrer mutações genéticas". Ouça o comentário na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 08-10-15

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