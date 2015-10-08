O vinho do futuro

Nas próximas décadas vamos acompanhar uma mudança nos vinhos de uma maneira mais expressiva que nos últimos sete anos. Há vertentes que já dizem que será possível comprar vinho em pó e produzir a bebida in vitro. Marcos Parmagnani destaca que o foco das pesquisas está nas videira, que sofrem diretamente com o aquecimento global e altera características da uva. O comentarista destaca que "quanto mais quente, mais açúcar, mais álcool, há perda de estrutura ou o ganho de muita estrutura. Dizem também que a planta pode começar a sofrer mutações genéticas". Ouça o comentário na íntegra: