A harmonização de vinho e músicas

Elis Regina, Abba e Metallica: Marcos Parmagnani comenta sobre a harmonização dos vinhos com as mais variadas músicas, seja pela letra ou pela melodia. Ouça na íntegra:
Minuto do Vinho - Marcos Parmaguinani - 29-10-15
Publicado em 29 de Outubro de 2015 às 20:42
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