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Pit Stop CBN

Entenda como funciona a indenização para carro com perda total

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 12:03

Publicado em 

27 fev 2023 às 12:03
Na foto, a imagem de um carro envolvido num acidente
Acidente de carro Crédito: Netto Figueiredo/Pixabay
Um carro com perda total é, como o próprio nome diz, sem condições de ser utilizado. A hora do reparo do veículo costuma ser uma dor de cabeça para os motoristas. Mas como funciona o reparo de carros assim e em que caso há indenização? Decidir se vale a pena consertar o veículo ou é melhor indenizar o cliente depende de critérios que variam de seguradora para seguradora. O prazo para análise dos documentos pode variar também.  Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica as condições. 
Pit Stop CBN - 27-02-23.mp3

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