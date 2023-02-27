Entenda como funciona a indenização para carro com perda total

Um carro com perda total é, como o próprio nome diz, sem condições de ser utilizado. A hora do reparo do veículo costuma ser uma dor de cabeça para os motoristas. Mas como funciona o reparo de carros assim e em que caso há indenização? Decidir se vale a pena consertar o veículo ou é melhor indenizar o cliente depende de critérios que variam de seguradora para seguradora. O prazo para análise dos documentos pode variar também. Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica as condições.