Vinhos de aniversário: celebre com os grandes rótulos das safras de 1981 a 1990

Garrafas de vinho Crédito: Pexels

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola traz um novo episódio da série de "vinhos de aniversário". Em destaque, os rótulos que compreendem o período de 1981 a 1990. Confira quais são os vinhos que marcam essa época!

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 24/06/2021

OS DESTAQUES:

1981 – Rioja: Excelente ano para um Champanhe Vintage ou Riojas de qualidade. Todo o resto será muito próximo da média e, agora provavelmente estão em seu último suspiro.

1982 – Bordeaux, Champagne e Rioja: Este foi um “daqueles” anos em Bordeaux, onde praticamente cada garrafa é um tiro certo! Exceção feita para os Sauternes, que não valem a pena. Vinhos de boa qualidade no Piemonte e na Rioja, que valem o preço da compra.

1983 – Bordeaux, Porto Vintage e Alsácia: Um ano verdadeiramente clássico para Sauternes, 1983 também viu alguns vinhos excelentes sendo feitos na Alemanha e na Toscana. Alternativamente, tente adquirir uma ou duas garrafas de Bordeaux (margem esquerda), Borgonha branco ou algum tinto de alta qualidade. Por fim, 1983 foi também ano de quebra nos Portos Vintage

1984 – Califórnia: Se você nasceu em 84, provavelmente já sabe que este foi um ano horrível (talvez seja hora de começar a mentir sobre sua idade). Pode ser que ainda exista algum Cabernet Sauvignon californiano decente ao redor, embora ele esteja começando a desaparecer rapidamente.

1985 – Bordeaux, Borgonha, Piemonte e Champagne. Um ano sério para vinhos sérios! Procure por Bordeaux, tanto da margem direita quanto esquerda, Cabernets da Califórnia, Borgonhas Premier e Grand Cru ou algum suntuoso vinho italiano do Piemonte e da Toscana. *Se encontrar algum, compre logo e guarde para futuras comemorações!

1986 – Bordeaux: Vinhos do Médoc e de Graves são as estrelas de 86, mas existem alguns Borgonhas brancos maravilhosos, ótimos australianos tintos, Cabernets de Napa e Sauternes feitos neste ano.

1987 – Califórni: Tintos da Califórnia e da Rioja são o destaque, num ano reconhecidamente muito ruim para o vinho em todo o mundo. Para qualquer coisa de Bordeaux, esqueca! Se alguém lhe oferece uma garrafa de 87, fuja!

1988 – Champagne e Sauternes: Um ano estelar para Champagne, maravilhoso também na Alemanha, na Toscana, no Rhône e no estado de Washington. Buorgonhas tintos elegantes e alguns Sauternes muito bons.

1989 – Bordeaux, Rhône, Champagne e Piemonte: Se você tem alguma coisa de St-Emilion e Pomerol (ou mesmo Sauternes), há muito o que comemorar. Brancos da Borgonha, Champagne e Rhône tintos são todos muito especiais.