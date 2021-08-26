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Minuto do Vinho

Conheça os "vinhos de inverno" e detalhes da poda invertida

Ouça o comentário de Luiz Cola

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:40

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:40
Vinho Tabocas, produzido em Santa Teresa (ES)
Vinho Tabocas, produzido em Santa Teresa (ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola fala sobre os "vinhos de inverno". Este tipo da bebida é feito com uvas colhidas na estação mais fria do ano. Para isso, é necessário aplicar ao plantio a técnica de dupla poda - ou poda invertida - que permite que regiões como o Sudeste brasileiro possam fugir do verão chuvoso e produzir uvas de qualidade. Um rótulo em destaque que utiliza o processo é o Tabocas Vin de Garage, produzido em Santa Teresa, no Espírito Santo. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 26-08-21.mp3

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