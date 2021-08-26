Conheça os "vinhos de inverno" e detalhes da poda invertida

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola fala sobre os "vinhos de inverno". Este tipo da bebida é feito com uvas colhidas na estação mais fria do ano. Para isso, é necessário aplicar ao plantio a técnica de dupla poda - ou poda invertida - que permite que regiões como o Sudeste brasileiro possam fugir do verão chuvoso e produzir uvas de qualidade. Um rótulo em destaque que utiliza o processo é o Tabocas Vin de Garage, produzido em Santa Teresa, no Espírito Santo. Acompanhe!