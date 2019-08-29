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MINUTO DO VINHO

A importância das informações dos guias de vinhos

Luiz Cola apresenta os melhores guias que trazem informações importantes sobre a bebida, desde a colheita da uva - o que pode ser um diferencial para o cliente

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 19:54

Publicado em 

29 ago 2019 às 19:54
Conheça os vinhos através das coletâneas Crédito: Reprodução/ Shutterstock
Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola explica a importância e o valor dos guias de vinhos, como o Descorchados (vinhos da América do Sul), o Gambero Rosso (Itália), Guia Penin (Espanha), Guide Hachette (França), Guia João Paulo Martins (Portugal), James Halliday (Austrália) e John Platter (África do Sul).
 
Luiz também analisa que, exclusivamente, sobre os vinhos nacionais temos como destaques o Guia Adega e o Anuário de Vinhos do Brasil. “Ainda que as questões de avaliação e notas sejam suscetíveis à polêmicas, elas são uma boa referência para os consumidores iniciantes ou aqueles que desejam descobrir coisas novas”, explica o comentarista. 
Ouça as explicações completas:
Minuto do Vinho - 29-08-19

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