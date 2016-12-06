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Uma análise da redação na 2ª chamada do Enem 2016

"Caminhos para combater o racismo no Brasil" foi o tema da prova

Publicado em 05 de Dezembro de 2016 às 21:35

Publicado em 

05 dez 2016 às 21:35
Todo candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisa estar atento a duas situações, de acordo com o professor de língua portuguesa Lúcio Manga. A primeira é que o concorrente precisa elaborar uma tese para defender esse argumento até o fim do texto. A segunda situação é apresentar uma proposta de solução para a problematização apresentada pelo candidato. A última prova foi realizada no último fim de semana.
O teste de redação, no último domingo (4), propôs o seguinte tema: “Caminhos para combater o racismo no Brasil”. “No caso do domingo, o próprio tema sugere um encaminhamento no sentido de solução de um problema. É um tema interessante e o qual nos apostamos para a prova”, disse Manga ao analisar a prova.
Comunique-se Melhor - 05-12-16.mp3

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