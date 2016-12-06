Uma análise da redação na 2ª chamada do Enem 2016

Todo candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisa estar atento a duas situações, de acordo com o professor de língua portuguesa Lúcio Manga. A primeira é que o concorrente precisa elaborar uma tese para defender esse argumento até o fim do texto. A segunda situação é apresentar uma proposta de solução para a problematização apresentada pelo candidato. A última prova foi realizada no último fim de semana.