Situações que geram dúvidas na hora de escrever

Você já se questionou sobre a aplicabilidade das expressões "a cerca de", "há cerca de" e "acerca de" durante a produção de dissertações, relatórios ou qualquer outro tipo de texto? "As pessoas precisam ter bem claro em suas mentes que em muitas situações nós não escrevemos e nem falamos das mesmas forma. A construção na escrita pode ser diferente e com significados distintos", avisa o professor de Língua Portuguesa, Lúcio Manga.