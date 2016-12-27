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Comunique-se Melhor

Situações que geram dúvidas na hora de escrever

O professor Lúcio Manga descreve e explica cinco delas

Publicado em 26 de Dezembro de 2016 às 23:00

Publicado em 

26 dez 2016 às 23:00
Você já se questionou sobre a aplicabilidade das expressões "a cerca de", "há cerca de" e "acerca de" durante a produção de dissertações, relatórios ou qualquer outro tipo de texto? "As pessoas precisam ter bem claro em suas mentes que em muitas situações nós não escrevemos e nem falamos das mesmas forma. A construção na escrita pode ser diferente e com significados distintos", avisa o professor de Língua Portuguesa, Lúcio Manga.
No exemplo que iniciou essa discussão, as expressões "a cerca de" e "há cerca de" denotam ideias de proximidade de distância ou tempo, enquanto a terceira é sinônima às ideias de "a respeito de" ou "sobre". Ouça e entenda melhor.
Comunique-se Melhor - 26-12-16.mp3

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