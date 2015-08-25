Redação: preparação para o VestUfes 2016 começa com leitura de jornais

A Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) divulgou no sábado passado (22), o edital para o processo seletivo VestUfes 2016. Serão 3.834 vagas em 73 cursos e os candidatos podem se inscrever até o dia 22 de setembro. As vagas estão distribuídas em 63 cursos nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, nove em Alegre e um em São Mateus.

Pensando na redação, enquanto a prova do Enem exige uma dissertação argumentativa, a redação da Ufes é uma prova específica, pois trabalha com gêneros textuais. "Além de ter que mudar o raciocínio em cima da temática de cada questões, é preciso habilidade para escrever gêneros de textos diferentes". O professor Lúcio Manga criticou o formato da Universidade e deixou um dica para o vestibulando driblar a dificuldade da prova: