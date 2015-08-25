Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FALE BEM CBN

Redação: preparação para o VestUfes 2016 começa com leitura de jornais

Após o Enem, candidato terá pouco mais de um mês para se preparar para o VestUfes 2016

Publicado em 24 de Agosto de 2015 às 22:16

Publicado em 

24 ago 2015 às 22:16
A Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) divulgou no sábado passado (22), o edital para o processo seletivo VestUfes 2016. Serão 3.834 vagas em 73 cursos e os candidatos podem se inscrever até o dia 22 de setembro. As vagas estão distribuídas em 63 cursos nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, nove em Alegre e um em São Mateus.
Pensando na redação, enquanto a prova do Enem exige uma dissertação argumentativa, a redação da Ufes é uma prova específica, pois trabalha com gêneros textuais. "Além de ter que mudar o raciocínio em cima da temática de cada questões, é preciso habilidade para escrever gêneros de textos diferentes". O professor Lúcio Manga criticou o formato da Universidade e deixou um dica para o vestibulando driblar a dificuldade da prova:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 24-08-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados