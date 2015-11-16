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Dúvidas comuns: agente ou a gente?

Você está correndo risco de vida ou de morte?

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 17:48

Publicado em 

16 nov 2015 às 17:48
O professor Lúcio Manga separou cinco exemplos que causam dúvidas. Você sabe quando usar, por exemplo, "em frente", "à frente" e "de frente"? Ouça na íntegra:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 16-11-15

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