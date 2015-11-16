Dúvidas comuns: agente ou a gente?

O professor Lúcio Manga separou cinco exemplos que causam dúvidas. Você sabe quando usar, por exemplo, "em frente", "à frente" e "de frente"? Ouça na íntegra:
Fale Bem CBN - Lúcio Manga - 16-11-15
Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 17:48
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta