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Que atitude um empresário deve tomar para ganhar mais dinheiro em um ambiente de crise?

Publicado em 23 de Outubro de 2015 às 15:16

Publicado em 

23 out 2015 às 15:16
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Que atitude um empresário deve tomar para ganhar mais dinheiro em um ambiente de crise?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 23-10-15

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