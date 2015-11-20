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Quando um projeto de responsabilidade social deve ser considerado equivocado?

Publicado em 20 de Novembro de 2015 às 15:03

Publicado em 

20 nov 2015 às 15:03
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Quando um projeto de responsabilidade social deve ser considerado equivocado?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 20-11-15

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