Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte:
Qual o melhor momento para que o empresário escolha o regime tributário da sua empresa?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 08-10-15
Publicado em 08 de Outubro de 2015 às 17:34
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