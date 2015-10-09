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Para fazer um planejamento tributário é necessário contratar uma consultoria?

Publicado em 09 de Outubro de 2015 às 16:29

Publicado em 

09 out 2015 às 16:29
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Para fazer um planejamento tributário é necessário contratar uma consultoria?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 09-10-15

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