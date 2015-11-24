Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: O que fazer quando a outra parte se recusa a receber ajuda?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 24-11-15
Publicado em 24 de Novembro de 2015 às 17:09
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