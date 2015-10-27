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Em tempos de crise, como estimular a equipe para o desempenho?

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 15:21

Publicado em 

27 out 2015 às 15:21
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Em tempos de crise, como estimular a equipe para o desempenho?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 27-10-15

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