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Em época de desemprego, como um jovem profissional pode conquistar uma vaga?

Publicado em 13 de Outubro de 2015 às 16:42

Publicado em 

13 out 2015 às 16:42
vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Em época de desemprego, como um jovem profissional pode conquistar uma vaga?
Para muitos jovens, buscar um emprego significa...
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 12-10-15

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