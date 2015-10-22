Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como superar o medo e aceitar o medo de perder um cliente que só gera prejuízo para a empresa?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 22-10-15
Publicado em 22 de Outubro de 2015 às 15:21
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