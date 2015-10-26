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Como o gestor de um equipe pode manter a motivação dos funcionários quando a empresa passa por uma crise?

Publicado em 26 de Outubro de 2015 às 15:27

Publicado em 

26 out 2015 às 15:27
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como o gestor de um equipe pode manter a motivação dos funcionários quando a empresa passa por uma crise?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 26-10-15

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