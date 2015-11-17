Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: Como em tempos de crise uma empresa pode dar continuidade nos seus projetos responsabilidade social?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 17-11-15
Publicado em 17 de Novembro de 2015 às 15:32
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