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É possível um gestor transformar notícias ruins em notícias boas para equipe?

Publicado em 29 de Outubro de 2015 às 15:40

Publicado em 

29 out 2015 às 15:40
Vamos conversar hoje sobre questionamento recebido do ouvinte e que diz o seguinte: É possível um gestor transformar notícias ruins em notícias boas para equipe?
COLUNA VISÃO EMPRESARIAL - 29-10-15

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