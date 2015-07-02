Escolha correta das roupas beneficia quem está acima do peso

A comentarista Luciana Almeida comenta as escolhas corretas que podemos fazer, homens e mulheres, no uso de roupas para compromissos sociais, mesmo estando acima do peso. Ouça as dicas da consultora:
Estilo CBN - Luciana Almeida - 01-07-15
Publicado em 01 de Julho de 2015 às 22:32
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