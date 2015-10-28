A importância da autoestima

Para além de gostar de si mesmo no quesito aparência, acreditar no seu potencial e confiar na sua capacidade e se respeitar são elementos básicos da definição de autoestima. E essa por sua vez, é um dos principais recursos do ser humano para viver bem. Basicamente, ela determina a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo, encaram os desafios da rotina diária e se protegem ou se expõem em situações que exigem controle emocional.Ouça na íntegra o comentário de Luciana Almeida: