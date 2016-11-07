Como resolver os principais problemas em condomínios?

Os problemas mais frequentes, que ocorrem no condomínio, começam com a letra "C": cachorro, criança, cigarro, carro, calçado, churrasco e conserto, brinca o advogado Diovano Rosetti, especializado em Direito Imobiliário.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo não tem registro específico sobre os maiores motivos de ações em condomínios - na maior parte são registradas como processos por danos morais. Mas a experiência mostra que é na garagem, nas áreas comuns e na falta de manutenção dentro dos imóveis que moram os maiores problemas.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Golçalves - 07-11-16

Quanto à inadimplência no pagamento de condomínios, o número aumentou em quase 50%, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas quase 800 ações na Grande Vitória, segundo o advogado.

"O síndico, quando solicitado, deve tentar conciliar as partes, apaziguar os conflitos. Chamar o infrator e a pessoa que se sente prejudicado e estabelecer um diálogo, para não se repetir a infração. Se não resolver, deve buscar a punição na convenção e aplicar a multa. Se houver reincidência, a punição deve aumentar e, se possível, deve ser marcada uma Assembleia Geral Extraordinária para informar aos demais condôminos e buscar uma solução compartilhada. Se não tiver jeito, é preciso recorrer à Justiça", explica Rosetti.

Então, vamos ver como tentar evitar que o incômodo vire processo:

Animais de estimação - A dica, então, é ser extremamente meticuloso na criação do regulamento interno. Tem que abranger todos os detalhes: se pode entrar garagem ou pela porta de pedestres ou em que situações o animal deve usar focinheira, por exemplo. Isso já é meio caminho andado para evitar confusão. Em situações que extrapolam o limite do tolerável, como quando o cachorro rotineiramente é deixado sozinho e não para de latir, devem ser tomados os procedimentos padrões para quebra de regulamento. Há casos que podem parar na Justiça, e o animal pode até ser expulso do prédio.

Infiltrações - Fora do alcance da visão de boa parte dos moradores, os problemas de encanamento podem ser protagonistas das piores dores de cabeça de qualquer vida em condomínio. A grande dica para resolver essas questões com agilidade, porque fica barato para todo mundo. O primeiro ponto, portanto, é ter consciência sobre as responsabilidades de cada um. Assim, quando a assunto é encanamento, os encargos se separam em duas esferas. Se o problema for na ramificação geral do prédio, a missão de reparar os danos recai sobre o condomínio. O Código Civil até determina que se o síndico for omisso na correção de determinados vazamentos, e isso ficar provado, o morador pode solucionar o problema e, depois, cobrar do condomínio. Dentro do imóvel, a responsabilidade é do condômino. De acordo com a Lei de Responsabilidade Civil, ninguém pode provocar dano ao outro. Se há vazamento em meu apartamento, é meu dever reparar.

Garagem - A maneira como cada morador enxerga o ato de conduzir um veículo pode ser outro pivô de atritos enormes no condomínio. Criar regras claras e ser criativo na hora de construir a garagem é essencial para preveni-los. A começar pela segurança. O condomínio precisa definir se é interessante ser guardião da garagem. Estabelecido isso, o próximo passo é determinar a velocidade máxima para os veículos e, em casos de escassez de espaço, adaptar o estacionamento do prédio. Para isso, há uma série de soluções. Dá para fazer rodízio, guincho hidráulico e, até, contratar manobristas. O tamanho das vagas de garagem costuma gerar atritos entre condôminos. Em geral, falta espaço para a maioria dos condôminos estacionar veículos de grande porte, como picapes ou utilitários.

Barulho - Os decibéis emitidos pelos moradores são os principais pivôs de discussões e caras feias nos condomínios. É o salto da vizinha do andar de cima que impede que alguém consiga tirar um cochilo, são as crianças que não param de pular ou o gosto musical duvidoso do companheiro de andar Para esses e outros problemas ligados ao barulho excessivo, o condomínio deve sempre criar um bom regulamento interno. Determinar os períodos para o silêncio, o limite máximo de decibéis e as punições para quem infringir as regras são cruciais para resolver este impasse. Em alguns estados, existem leis que determinam qual é esse limite. Se o barulho incomodar apenas uma pessoa, o condomínio não tem legitimidade para intervir.

Drogas e Cigarro - Uma preocupação que tem esquentado a cabeça de muitos síndicos está ligada ao consumo de entorpecentes dentro do condomínio. O porte de maconha para consumo próprio, por exemplo, não é crime no país. No entanto, é possível que esta prática gere inconvenientes para os outros moradores. A reação, contudo, deve variar de acordo com o local em que o condômino usa o entorpecente. Se é dentro do imóvel, a atuação é muito limitada. A polícia deve ser acionada apenas quando os efeitos alucinógenos começam a incomodar ou colocar outros moradores em risco. Quando o uso é em áreas comuns do prédio, a história é outra. A administração do prédio pode até enquadrar o condômino em uma conduta anti-social. No caso de cigarro, as regras variam de acordo com a convenção do condomínio. Pode proibir o fumo em áreas comuns e até na varanda do apartamento.