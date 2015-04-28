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FINANCIAMENTO

Caixa reduz limite de parcelamento de imóveis usados

O limite que o consumidor pode parcelar vai cair dos atuais 80% para 50% do valor total; Esse tipo de negócio representa 27% dos imóveis financiados em 2015 pelo banco

Publicado em 28 de Abril de 2015 às 15:54

Publicado em 

28 abr 2015 às 15:54
A Caixa Econômica Federal vai reduzir o limite máximo que pode ser parcelado para financiamento de imóveis usados. A medida vale a partir de segunda-feira (4), para contratos novos e é para os casos que utilizem recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
CBN Imóveis - Lúcia Gonçalves - 28-04-15
 O mutuário conseguirá empréstimos, apenas para pagar 50% do valor, no caso de unidades que tem preço de avaliação de até R$ 650 mil. Para casas e apartamentos com valor de venda superior a esse montante, a instituição financeira ficará ainda mais rígida. O crédito concedido atingirá no máximo 40% do preço da moradia.
Na prática, as novas regras farão com que o consumidor tenha que desembolsar uma quantia maior de entrada ao fechar o negócio.As regras continuam iguais para operações usando recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou pelo programa Minha Casa, Minha Vida, informa o banco.Com essa mudança, o consumidor precisará arcar com uma entrada maior ao começar um financiamento da casa própria.Por exemplo, um consumidor que queira comprar uma casa usada no valor de R$ 500 mil (sem usar dinheiro do FGTS), poderá financiar apenas 50% do valor total, ou seja, R$ 250 mil. Os outros R$ 250 mil terão que ser pagos à vista, na entrada.A justificativa da Caixa para a redução é que seu foco neste ano será o financiamento de imóveis novos, com destaque para a habitação popular. O banco já aumentou duas vezes neste ano os juros para financiamento da casa própria.No Estado, estimativas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) apontam que 50% dos financiamentos devem ser enquadrados nas novas normas.Os efeitos da medida atingirão construtoras, que terão dificuldades de vender também as moradias novas, mas principalmente imobiliárias e pessoas físicas que querem se desfazer de uma unidade mais antiga.As alterações podem provocar um excesso de oferta, causando certa desvalorização no valor dos imóveis e queda no preço, principalmente, das habitações prontas. Construtoras com alto estoque podem também ter que reduzir a margem de lucro com a finalidade de reduzir a quantidade de unidades à venda.O que muda e o que não muda Sistema Financeiro da HabitaçãoO Sistema Financeiro Habitacional (SFH) regula a maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil, e usa recursos do FGTS ou do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O SFH envolve operações com imóveis de até R$ 650 mil no Espírito Santo.PoupançaA mudança da Caixa vale apenas para financiamentos com recursos do SBPE. O limite que o consumidor pode parcelar vai cair dos atuais 80% para 50% do valor total do imóvel usado. O restante do valor do imóvel deverá ser pago à vista. FGTSPara financiamentos usando recursos do FGTS, as regras continuam iguais. O consumidor precisa ter conta no mínimo há três no Fundo de Garantia. Sistema Financeiro ImobiliárioO Sistema Financeiro Imobiliário rege as operações que não se enquadram no Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e é voltado, principalmente, para grandes investidores institucionais. MudançaPara essas operações, a Caixa vai reduzir o limite máximo de parcelamento de 70% para 40% do valor total do imóvel usado.Minha Casa, Minha VidaAs regras não mudam para os financiamentos de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.

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