As dicas para fazer um bom negócio na compra do imóvel

Como se comportar em um salão de imóveis

Quem pretende compra um imóvel para morar, trabalhar ou como forma de investimento tem uma boa oportunidade para comparar preços e conseguir descontos no pagamento, durante a 22ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES, que começa na próxima quinta-feira, dia 15, e vai até domingo, dia 18, no estacionamento do Shopping Vitória. Construtoras e incorporadoras vão colocar à disposição dos visitantes 8 mil imóvel, entre comerciais, lotes e residenciais. Os preços partem de R$ 128 mil e as prestações mensais de R$ 299 para unidades na planta, durante o período de construção.

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A promessa é de facilidades no pagamento. A maior delas está nos descontos, que chegam a R$ 74 mil. Mas também chama atenção o financiamento direto com a construtora, mesmo depois do final da obra. Pode ser uma boa notícia, a partir das três altas nos juros promovidas pela Caixa este ano e da obrigatoriedade de, no mínimo 50% de entrada no financiamento da instituição. Mas vai depender das condições oferecidas, como juros e prazo para pagamento. Vai ter empresa trabalhando com taxa de juros de 0,37% ao mês para imóveis do Minha Casa, Minha Vida.

Cerca de 50% dos imóveis à disposição no Salão estão em Vila Velha; outros 20% estão em Vitória e outros 20% na Serra. Também há unidades em outros municípios da Grande Vitória e no interior, em Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz e Colatina.

Segundo dados da Ademi, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, os apartamentos de 2 e 3 quartos continuam sendo os preferidos dos capixabas e respondem pela maior parte dos imóveis que estarão no Salão do Imóvel.

E como o comprador deve se comportar durante o Salão para fazer bons negócios?

1 - Aproveite para comparar os preços dos imóveis e pesquisar as taxas de juros.

2 - Fique atento aos juros, que mudam conforme o valor do imóvel e do financiamento - por isso é essencial consultar outros bancos, sem se esquecer de incluir na comparação as taxas administrativas e encargos cobrados por cada instituição financeira. Para facilitar, os bancos oferecem simuladores online e você pode fazer a pesquisa em casa para ir ao salão já munido de informações.

3 - Por mais que as condições de compra encontradas sejam vantajosas, não deixe de fazer um bom planejamento, pois o financiamento vai comprometer a renda da família por muitos anos. O ideal é que a prestação não comprometa mais de 20% da renda familiar e ter cerca de 50% do valor do imóvel depositado em FGTS, poupança ou em aplicações.

4 - Se estiver interessado em um imóvel novo ou em construção, certifique-se da idoneidade da construtora com o pedido do CNPJ e a consulta ao Procon. Também faça o levantamento da incorporação do imóvel - verifique se o engenheiro e arquiteto estão devidamente registrados no Crea; consulte o INSS; ações cível, trabalhista e criminal; débitos junto à prefeitura; situação do corretor junto ao Creci e memorial descritivo registrado. Vale a pena pedir auxílio de um especialista para certificar-se sobre a qualidade dos produtos.

5 - No caso do imóvel ser usado, é fundamental conhecer a residência e conversar com vizinhos para checar as condições do imóvel e da vizinhança (infraestrutura, segurança, iluminação etc.). Verifique a matrícula atualizada do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis e solicite a cópia do projeto arquitetônico da edificação devidamente aprovada pela Prefeitura e, em tratando-se de imóvel em condomínio, a cópia da convenção. Cheque, também, se a imobiliária e/ou corretor que estiver intermediando a negociação está cadastrada no Creci.

6 - Antes de fechar o negócio, peça ao banco uma projeção da primeira até a última prestação. Se o financiamento for realizado diretamente com a construtora, solicite a projeção de parcelas e uma simulação se a dívida for repassada para o banco.

7 - Não aceite pagar nenhum valor além do que estiver estipulado em contrato. Em muitas das situações, o futuro mutuário acaba pagando taxas abusivas como, a Sati e corretagem sem saber da sua ilegalidade e depois quando vai atrás dos seus direitos tem dificuldade de comprovar o pagamento feito a parte.