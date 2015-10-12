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As dicas para fazer um bom negócio na compra do imóvel

Em sua 22ª edição, o Salão do Imóvel Ademi-ES começa nesta quinta-feira (15) e vai até domingo, dia 18. Serão colocados à disposição, 8 mil imóveis, entre comerciais, lotes e residenciais

Publicado em 12 de Outubro de 2015 às 12:57

Publicado em 

12 out 2015 às 12:57
Como se comportar em um salão de imóveis
Quem pretende compra um imóvel para morar, trabalhar ou como forma de investimento tem uma boa oportunidade para comparar preços e conseguir descontos no pagamento, durante a 22ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES, que começa na próxima quinta-feira, dia 15, e vai até domingo, dia 18, no estacionamento do Shopping Vitória. Construtoras e incorporadoras vão colocar à disposição dos visitantes 8 mil imóvel, entre comerciais, lotes e residenciais. Os preços partem de R$ 128 mil e as prestações mensais de R$ 299 para unidades na planta, durante o período de construção.
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A promessa é de facilidades no pagamento. A maior delas está nos descontos, que chegam a R$ 74 mil. Mas também chama atenção o financiamento direto com a construtora, mesmo depois do final da obra. Pode ser uma boa notícia, a partir das três altas nos juros promovidas pela Caixa este ano e da obrigatoriedade de, no mínimo 50% de entrada no financiamento da instituição. Mas vai depender das condições oferecidas, como juros e prazo para pagamento. Vai ter empresa trabalhando com taxa de juros de 0,37% ao mês para imóveis do Minha Casa, Minha Vida.
Cerca de 50% dos imóveis à disposição no Salão estão em Vila Velha; outros 20% estão em Vitória e outros 20% na Serra. Também há unidades em outros municípios da Grande Vitória e no interior, em Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz e Colatina.
Segundo dados da Ademi, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, os apartamentos de 2 e 3 quartos continuam sendo os preferidos dos capixabas e respondem pela maior parte dos imóveis que estarão no Salão do Imóvel.
E como o comprador deve se comportar durante o Salão para fazer bons negócios?
1 - Aproveite para comparar os preços dos imóveis e pesquisar as taxas de juros.
2 - Fique atento aos juros, que mudam conforme o valor do imóvel e do financiamento - por isso é essencial consultar outros bancos, sem se esquecer de incluir na comparação as taxas administrativas e encargos cobrados por cada instituição financeira. Para facilitar, os bancos oferecem simuladores online e você pode fazer a pesquisa em casa para ir ao salão já munido de informações.
3 - Por mais que as condições de compra encontradas sejam vantajosas, não deixe de fazer um bom planejamento, pois o financiamento vai comprometer a renda da família por muitos anos. O ideal é que a prestação não comprometa mais de 20% da renda familiar e ter cerca de 50% do valor do imóvel depositado em FGTS, poupança ou em aplicações.
4 - Se estiver interessado em um imóvel novo ou em construção, certifique-se da idoneidade da construtora com o pedido do CNPJ e a consulta ao Procon. Também faça o levantamento da incorporação do imóvel - verifique se o engenheiro e arquiteto estão devidamente registrados no Crea; consulte o INSS; ações cível, trabalhista e criminal; débitos junto à prefeitura; situação do corretor junto ao Creci e memorial descritivo registrado. Vale a pena pedir auxílio de um especialista para certificar-se sobre a qualidade dos produtos.
5 - No caso do imóvel ser usado, é fundamental conhecer a residência e conversar com vizinhos para checar as condições do imóvel e da vizinhança (infraestrutura, segurança, iluminação etc.). Verifique a matrícula atualizada do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis e solicite a cópia do projeto arquitetônico da edificação devidamente aprovada pela Prefeitura e, em tratando-se de imóvel em condomínio, a cópia da convenção. Cheque, também, se a imobiliária e/ou corretor que estiver intermediando a negociação está cadastrada no Creci.
6 - Antes de fechar o negócio, peça ao banco uma projeção da primeira até a última prestação. Se o financiamento for realizado diretamente com a construtora, solicite a projeção de parcelas e uma simulação se a dívida for repassada para o banco.
7 - Não aceite pagar nenhum valor além do que estiver estipulado em contrato. Em muitas das situações, o futuro mutuário acaba pagando taxas abusivas como, a Sati e corretagem sem saber da sua ilegalidade e depois quando vai atrás dos seus direitos tem dificuldade de comprovar o pagamento feito a parte.
8 - Guarde folders, anúncios, foto da maquete do estande e qualquer outro material de divulgação que sirva de respaldo, caso haja uma eventual propaganda enganosa ou uma promessa não cumprida.

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