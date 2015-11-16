10 sugestões para que seu imóvel ganhe valor na hora da venda

Em tempos de recessão, desemprego e crise econômica, não está fácil vender um imóvel. Com as incertezas da economia, as pessoas têm receio de gastar o dinheiro guardada, fazer um financiamento a longo prazo e não conseguir arcar com as despesas.

Por isso, quem está com imóvel à venda, além de aceitar possíveis descontos de preço, também tem que tornar sua unidade mais interessante aos olhos do comprador.

Your browser does not support the audio element. CBN Imóveis - Lucia Gonçalves - 16-11-15

Saiba que na hora de vender, pequenas providências podem fazer o bem valer em torno de 20% mais - ou 20% menos, se estiver difícil de vender. Mas são pequenas mesmo. É mito achar que, quando investe R$ 100 mil em uma reforma, o proprietário terá uma valorização exatamente nessa proporção ou até maior.

O total gasto deve valer a pena. Uma margem confortável para investir é entre 3% e 5% do valor pedido pelo imóvel.

Confira 10 sugestões para que seu imóvel ganhe valor na hora de vender:

1. Contrate um arquiteto ou designer de interiores - O profissional vai adequar a decoração ao gosto de potenciais compradores. A ideia é criar um ambiente neutro para que qualquer pessoa se interesse por ele.

2. Faça a manutenção preventiva e constante – Pisos quebrados, pia rachada, vazamentos, problemas elétricos e hidráulicos. Todo tipo de defeito que não foi resolvido pesa na decisão de compra do imóvel. Pequenas manchas na parede e no teto podem ser suficientes para que o visitante perca o interesse. A manutenção preventiva é a forma mais barata de não deixar o imóvel desvalorizar

3. Prefira cores claras e neutras na pintura – Um imóvel pintado com tons escuros ou cores muito chamativas pode desagradar boa parte das pessoas. Uma parede em tom abóbora, por exemplo, pode ser amada ou odiada. A sugestão é usar o branco e tons pastel, que clareiam o ambiente, dão aspecto de vida e luminosidade. A recomendação é evitar escolhas muito personalistas, como estampas exageradas. A chance de agradar mais pessoas com cores sóbrias é maior.

4. Nunca descuide da fachada – Mesmo que o interior da casa esteja impecável, não se pode esquecer que a área externa é a primeira impressão do visitante. Muros pichados, por exemplo, dão a imagem de que a região do imóvel é muito insegura, mesmo que isso não seja verdade. Uma fachada bem pintada ou com bom acabamento modifica a identidade visual do imóvel sem exigir um investimento muito caro.

5. Mantenha o imóvel limpo e organizado – Todos os sentidos do comprador estão aguçados quando ele avalia o local: visão, olfato, audição e até tato. O apartamento pode estar lindo visualmente, mas ter cheiro de xixi de cachorro que certamente não vai agradar o visitante, além de demonstrar falta de higiene. Poeira em excesso também causa uma impressão negativa.

6. Móveis planejados valorizam, mas nem sempre – Armários embutidos passam uma imagem sofisticada do ambiente, mas é preciso ter cuidado no seu planejamento. Se for um projeto muito personalizado, existe o risco de a pessoa não gostar daquilo.

7. Não deixe seu jardim virar matagal – O que antes era um jardim florido e hoje é um depósito de lixo dá a impressão de descuido e abandono, o que, para alguém interessado em morar, pode ser decisivo para desistir da compra. “

8. Deixe a documentação em dia para acelerar o negócio – Muita gente pensa que qualquer contrato de gaveta já vale como a documentação de um imóvel. Na verdade, o único documento válido é a escritura, que deve estar em seu nome. Se o imóvel não estiver regularizado, a venda pode gerar muita dor de cabeça. Se a planta não foi aprovada, não é possível fazer financiamento imobiliário. Imóveis com puxadinhos também geram problemas se estiverem irregulares.

9. Piscina e churrasqueira nem sempre valorizam – Muita gente pensa que cavar um buraco no quintal para colocar uma piscina vai simplesmente disparar o valor do imóvel. Nem sempre isso é verdade. Piscina pode não ser um atrativo tão grande em regiões mais frias, ou a manutenção que ela exige pode até gerar desinteresse do comprador. O mesmo vale para a churrasqueira.