Quase 50% dos capixabas gastam mais do que ganham

Um aplicativo de smartphone voltado para finanças pessoais que conta com 14 mil usuários só em território capixaba, apontou que praticamente a metade dessas pessoas (48%) gasta mais do que ganham! E desse percentual, 3% ainda estão com dívidas no cheque especial. Em tempos de crise, esse dado é alarmante, ainda mais quando a taxa dos bancos no cheque especial somou 232% ao ano em maio - maior patamar desde dezembro de 1995 - e os juros do cartão de crédito é maior da série, que começa em março de 2011, segundo os dados do Banco Central. Essas são as duas duas das modalidades mais caras do mercado financeiro. Ouça a análise do comentarista Laudeir Frauches: