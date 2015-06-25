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Quase 50% dos capixabas gastam mais do que ganham

Em tempos de crise, esse dado é alarmante, ainda mais quando a taxa dos bancos no cheque especial somou 232% ao ano em maio

Publicado em 24 de Junho de 2015 às 22:17

Publicado em 

24 jun 2015 às 22:17
Um aplicativo de smartphone voltado para finanças pessoais que conta com 14 mil usuários só em território capixaba, apontou que praticamente a metade dessas pessoas (48%) gasta mais do que ganham! E desse percentual, 3% ainda estão com dívidas no cheque especial. Em tempos de crise, esse dado é alarmante, ainda mais quando a taxa dos bancos no cheque especial somou 232% ao ano em maio - maior patamar desde dezembro de 1995 - e os juros do cartão de crédito é maior da série, que começa em março de 2011, segundo os dados do Banco Central. Essas são as duas duas das modalidades mais caras do mercado financeiro. Ouça a análise do comentarista Laudeir Frauches:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 24-06-15

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