Pessoas que têm salários altos não conseguem fugir do endividamento

Com o endividamento em alta, além dos juros altos e o impacto da inflação, consumidores de todas as faixas de renda estão com dificuldades de pagar as contas. Ricos e pobres têm buscado ajuda do Procon Estadual para sair da inadimplência. Metade desses pedidos de socorro é referente a dívidas antigas, já anteriormente negociadas.
Segundo o órgão, há gente com renda de R$ 788 a R$ 26 mil que está endividado e pedido ajuda. Ouça a análise de Laudeir Frauches:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 29-07-15