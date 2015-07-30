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Pessoas que têm salários altos não conseguem fugir do endividamento

Com a crise, nem mesmo quem tem renda mensal alta está imune às dívidas

Publicado em 29 de Julho de 2015 às 21:13

Publicado em 

29 jul 2015 às 21:13
Com o endividamento em alta, além dos juros altos e o impacto da inflação, consumidores de todas as faixas de renda estão com dificuldades de pagar as contas. Ricos e pobres têm buscado ajuda do Procon Estadual para sair da inadimplência. Metade desses pedidos de socorro é referente a dívidas antigas, já anteriormente negociadas.
Segundo o órgão, há gente com renda de R$ 788 a R$ 26 mil que está endividado e pedido ajuda. Ouça a análise de Laudeir Frauches: 
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 29-07-15

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