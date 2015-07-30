Pessoas que têm salários altos não conseguem fugir do endividamento

Com o endividamento em alta, além dos juros altos e o impacto da inflação, consumidores de todas as faixas de renda estão com dificuldades de pagar as contas. Ricos e pobres têm buscado ajuda do Procon Estadual para sair da inadimplência. Metade desses pedidos de socorro é referente a dívidas antigas, já anteriormente negociadas.