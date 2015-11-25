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Não caia nas armadilhas e saiba aproveitar o Black Friday

Laudeir Frauches dá dicas para não cair nas armadilhas da Black Friday e comenta as teorias por trás do nome "Sexta Negra"

Publicado em 25 de Novembro de 2015 às 20:26

Publicado em 

25 nov 2015 às 20:26
É a quinta vez que a Black Friday acontece no Brasil. Réplica da ideia de sucesso dos Estados Unidos para limpar os estoques das lojas antes das compras dos presentes natalinos, lojas de shopping centers, o comércio de rua e o mercado on-line prometem descontos significativos na compra de variados produtos durante as 24 horas da última do mês de novembro.
Porém, aproveitar as promoções exige atenção às armadilhas de descontos, nem sempre reais e aos riscos impostos por sites desconhecidos ou suspeitos. A principal dica do economista Laudeir Frauches é realizar muita pesquisa e ter a chamada "intimidade com os preços", para acompanhar as alterações de valores dos produtos que lhe interessem, assim descobrirá se estão mais em conta ou não. Ouça as outras dicas:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 25-11-15

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