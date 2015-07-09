Consumo consciente: as armadilhas nas compras

Segundo um levantamento nacional, encomendado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pelo portal de educação financeira ‘Meu Bolso Feliz’, mais da metade dos consumidores brasileiros (53%) admite ter realizado pelo menos uma compra por impulso nos últimos três meses. Os especialistas do SPC Brasil alertam que as compras por impulso são um dos principais responsáveis pela falta de controle orçamentário. A pesquisa ainda que só 21,8% dos brasileiros são consumidores conscientes.