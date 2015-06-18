Aposentadoria segura está na independência financeira

De acordo com um artigo norte-americano do The Simple Dollar, existem quatro etapas para atingir de fato a independência financeira: 1) Liberdade do ciclo salarialSe livrar do ciclo salarial significa ter uma reserva que lhe permita sobreviver por algum tempo mesmo que fique sem renda. 2) Livre de dívidasUm dos fatores que mais prejudicam as finanças dos brasileiros é a enorme quantidade de dívidas contraídas. Cartão de crédito, empréstimos ou financiamento...3) Liberdade do seu empregoNeste estágio de independência, seria possível perder uma de suas principais formas de entrada de recursos e mesmo assim sobreviver bem. 4) Liberdade do trabalhoO último estágio é da liberdade total de ter que trabalhar. Isso significa que investiu e o que recebe como dividendos, rendimentos ou aluguéis, supera as suas despesas e lhe permitem investir um pouco mais, para que você esteja 100% seguro da inflação.