Presente de Natal que faz a diferença em nossa vida

Na véspera do Natal, a jornalista Laila Magesk conversa com a psicóloga Angelita Scardua sobre presentes que não têm preço e o que vale a pena ou não gastar tempo na vida.
Vida Saudavel - Laila Magesk - Angelita - 10.38s - 24-12-16.mp3
Publicado em 24 de Dezembro de 2016 às 08:18
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