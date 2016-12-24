Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN VITÓRIA

Presente de Natal que faz a diferença em nossa vida

Confira o Vida Saudável deste sábado (24), véspera de Natal

Publicado em 24 de Dezembro de 2016 às 08:18

Publicado em 

24 dez 2016 às 08:18
Na véspera do Natal, a jornalista Laila Magesk conversa com a psicóloga Angelita Scardua sobre presentes que não têm preço e o que vale a pena ou não gastar tempo na vida.
Vida Saudavel - Laila Magesk - Angelita - 10.38s - 24-12-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados